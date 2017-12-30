بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي

سحق تشيلسي ضيفه ستوك سيتي في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، بخماسية نظيفة.

أحرز خماسية البلوز روديجير ودرينكووتر وبيدرو وويليان وزاباكوستا في الدقائق الثالثة والتاسعة و23 و73 و88.

بهذا الفوز الكبير قفز تشيلسي لوصافة جدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة، بينما يقبع ستوك سيتي في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.