خبر غير سار عن الفرعون المصري محمد صلاح

وقال الألماني يورجن كلوب إن محمد صلاح كان يعرج عندما غادر الملعب كبديل في الدقيقة 83 وسيتم فحصه من قبل الفريق الطبي، حسب موقع ليفربول.
وأضاف كلوب أن الفحص سوف يحدد مدى إمكانية مشاركته أمام بيرنلي خلال أقل من 48 ساعة.
GOAL! Another cool and composed finish by @22mosalah who slots the ball away into the bottom corner.— Liverpool FC (@LFC) December 30, 2017
[2-1] pic.twitter.com/xp9aCbVhWa
وقال المدير الفني في تصريحاته بعد المباراة عن حالة صلاح: " لا أعلم ما الذي حدث ولكنه كان يعرج، بكل صراحة، هذه ليست علامة إيجابية".
وأضاف كلوب: "علينا أن نرى ما هي مشكلته. وثم سنرى ما الذي يمكننا فعله في المباراة القادمة".
وكان الفرعون المصري أحرز لفريقه ليفربول هدفين قاد بهما الريدز لتحقيق الفوز على ملعب آنفيلد.
Well, there's one clear winner here…— Liverpool FC (@LFC) December 30, 2017
Congratulations @22mosalah, you're today's @carlsberg Man of the Match! 🏆👊 pic.twitter.com/fTYzv9Bqsp
وأصبح في جعبة اللاعب المصري 23 هدفاً في 29 مشاركة مع الفريق هذا الموسم حتى الآن في جميع المسابقات، حسب موقع ليفربول.
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