خبر غير سار عن الفرعون المصري محمد صلاح

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول، أن اللاعب المصري محمد صلاح، سيخضع إلى فحوصات طبية.

وقال الألماني يورجن كلوب إن محمد صلاح كان يعرج عندما غادر الملعب كبديل في الدقيقة 83 وسيتم فحصه من قبل الفريق الطبي، حسب موقع ليفربول.

وأضاف كلوب أن الفحص سوف يحدد مدى إمكانية مشاركته أمام بيرنلي خلال أقل من 48 ساعة.

GOAL! Another cool and composed finish by @22mosalah who slots the ball away into the bottom corner.



[2-1] pic.twitter.com/xp9aCbVhWa — Liverpool FC (@LFC) December 30, 2017

​وقال المدير الفني في تصريحاته بعد المباراة عن حالة صلاح: " لا أعلم ما الذي حدث ولكنه كان يعرج، بكل صراحة، هذه ليست علامة إيجابية".

وأضاف كلوب: "علينا أن نرى ما هي مشكلته. وثم سنرى ما الذي يمكننا فعله في المباراة القادمة".

وكان الفرعون المصري أحرز لفريقه ليفربول هدفين قاد بهما الريدز لتحقيق الفوز على ملعب آنفيلد.

​وأصبح في جعبة اللاعب المصري 23 هدفاً في 29 مشاركة مع الفريق هذا الموسم حتى الآن في جميع المسابقات، حسب موقع ليفربول.