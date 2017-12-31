بالفيديو...حكم الفيديو يحرم روما ولاتسيو من هدفين

اكتفى حكم الفيديو بالتعادل 1-1 خلال مباراة روما مع ضيفه ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد

وحقق بنيفنتو فوزه الأول على الإطلاق في دوري الأضواء بالانتصار 1-صفر على كييفو، بحسب "رويترز".

كما تضرر لاتسيو أيضا من حكم الفيديو بعد إلغاء ركلة جزاء للفريق خلال التعادل بدون أهداف مع إنترناسيونالي، الذي لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات في كل المسابقات ولم يسجل أي هدف في آخر ثلاث.

وتقدم روما بهدف في الدقيقة 31 بعدما حول لورينتسو بليجريني تمريرة إيدن جيكو داخل شباك فريقه السابق. واعتقد جيكو أنه أضاف الهدف الثاني لروما عندما سدد في مرمى أندريا كونسيلي لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو.

وأدرك سيموني ميسيرولي التعادل لساسولو في الدقيقة 78 قبل إلغاء هدف أليساندرو فلورينتسي، الذي شارك في مباراته 200 مع روما، بداعي التسلل ضد جينجز أوندر بعدما راجع حكم الفيديو مرة أخرى.

وصنع إنترناسيونالي ولاتسيو عدة فرص جيدة في سان سيرو لكن الاهتمام كله تحول نحو قرار ركلة الجزاء بعد ساعة من اللعب.

وأرسل تشيرو إيموبيلي كرة عرضية اصطدمت بساق مدافع إنترناسيونالي ميلان سكرينيار ثم في ذراعه واحتسب الحكم في البداية ركلة جزاء ثم ألغى قراره بعد مناقشة مع حكم الفيديو.

وحصد بنيفنتو نقطة واحدة من أول 18 مباراة في مشاركته الأولى في دوري الأضواء وكسر نحسه عندما أحرز ماسيمو كودا هدفا بعد ركلة ركنية في الدقيقة 64.