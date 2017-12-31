بشرى سارة لبرشلونة مع بداية 2018

تتوالى الأخبار الجيدة على النادي الكتلوني و متصدر الدوي الإسباني بكرة القدم نادي برشلونة، فبعد تصدره لمرحلة الذهاب من الدوري و إنهائه العام الحالي بفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد في عقر داره عزز فيه صدارة الترتيب، يستعد النادي الكتلوني لعودة لاعبه المصاب.

© REUTERS/ Albert Gea بالفيديو..نادي برشلونة الاسباني يستقبل فتاة سورية بلفتة انسانية رائعة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن عثمان ديمبلي الغائب منذ مدة طويلة سيعود قبل الموعد المحدد، حيث سيحصل على التصريح الطبي النهائي في 3 يناير/ كانون الثاني المقبل،

وهو اليوم الذي يسبق مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو في دور 16 من كأس الملك.

وأكمل النجم الفرنسي أول تدريبات الفريق بعد العطلة، وبحسب الصحيفة، إن لم تحدث أمور مفاجئة فإنه سيشارك في مباراة سيلتا فيجو.

يذكر بأن ديمبلي لم يشارك مع النادي الكتلوني سوى في مباراتين من الدوري الإسباني قبل أن يتعرض للإصابة و يبتعد عن الملاعب.