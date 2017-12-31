المصري النني يثير غضب سانشيز و الآخر يرد (صورة)

الدولي المصري نشر صورة على "تويتر" يظهر فيها وهو يقود سيارة صغيرة، ليعلق على الصورة قائلا:" من سيأتي معي الى روسيا ؟
موجها حديثه لأصدقائه في النادي وهم، مونريال و بيليرين و أوسبينا و لاكازيت و أليفيه جيرو و كوسيليني".
ليوجه بعدها الحديث لسانشيز قائلا:" عذرا صديقي لايوجد مكان لك".
الأمر الذي أثار حفيظة التشيلي الذي بادر بحذفه من المتابعة على صفحته الخاصة على "تويتر"، كردة فعل على المصري.
Who will come with me Russia🏆🏆 😄😁@MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1— Mohamed ELNeny (@ElNennyM) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧
sorry my friend Sanchez There is no place for you 😜😁😁@Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn
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