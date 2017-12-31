المصري النني يثير غضب سانشيز و الآخر يرد (صورة)

أثار اللاعب الدولي المصري محمد النني غضب زميله في الفريق التشيلي أليكسيس سانشيز عندما نشر تغريدة على حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

الدولي المصري نشر صورة على "تويتر" يظهر فيها وهو يقود سيارة صغيرة، ليعلق على الصورة قائلا:" من سيأتي معي الى روسيا ؟

موجها حديثه لأصدقائه في النادي وهم، مونريال و بيليرين و أوسبينا و لاكازيت و أليفيه جيرو و كوسيليني".

ليوجه بعدها الحديث لسانشيز قائلا:" عذرا صديقي لايوجد مكان لك".

الأمر الذي أثار حفيظة التشيلي الذي بادر بحذفه من المتابعة على صفحته الخاصة على "تويتر"، كردة فعل على المصري.