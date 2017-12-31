إديرسون ينقذ مسيرة سيتي الخالية من الهزيمة بالدوري الإنجليزي

أصبح كريستال بالاس، الذي أهدر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ثاني فريق يصمد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعدما فرض التعادل السلبي على الفريق المتصدر في ملعب سيلهورست بارك، اليوم الأحد.

وحافظ سيتي، الذي تعادل 1-1 مع إيفرتون في أغسطس آب/ الماضي، على مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري خلال 21 مباراة لكن انتصاراته المتتالية توقفت عند 18 مباراة بسبب الدفاع الصارم لكريستال بالاس رغم أن سيتي ألقى بثقله في الشوط الثاني. بحسب "رويترز".

وحصل بالاس على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما عرقل البديل رحيم سترلينج منافسه ويلفريد زاها لكن لوكا ميليفويفيتش المتخصص في تسديد ركلات الجزاء بالفريق أهدر فرصة الفوز عندما تصدى إديرسون لمحاولته.

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ورغم سرعة وقوة دفاع بالاس كان سيتي قريبا من التسجيل عندما سدد البديل سيرجيو أجويرو كرة غيرت اتجاهها في أحد المدافعين وارتدت من القائم في منتصف الشوط الأول.

وشارك أجويرو بدلا من جابرييل جيسوس، وهو اللاعب الثاني الذي يتعرض للإصابة في اللقاء بعد سكوت دان قائد بالاس، بينما كان اللاعب الثالث هو كيفن دي بروين من سيتي وخرج محمولا على محفة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل سيتي اللقاء بعشرة لاعبين.

وردا على سؤال عما إذا كان جيسون بانشن لاعب بالاس يستحق بطاقة حمراء بسبب الخطأ العنيف ضد دي بروين قال بيب جوارديولا مدرب سيتي "حماية كل اللاعبين..هذا كل ما أطلبه".

وأضاف المدرب الإسباني "كان من الممكن أن نفقد نقاطا في وقت سابق. الفوز في 18 مباراة متتالية أمر لا يصدق".

وجلس رحيم سترلينج وأجويرو أفضل هدافي سيتي، الذي فاز 5-صفر في آخر مواجهتين ضد بالاس، على مقاعد البدلاء لكن هذا لم يمنع فريق جوارديولا من تهديد مرمى الحارس وين هينيسي العائد للتشكيلة الأساسية حيث سدد برناردو سيلفا كرة خطيرة بعد دقيقتين من البداية.

وتطور أداء بالاس تدريجيا وكاد كريستيان بنتيكي يستغل ارتباكا بين إديرسون والمدافع إلياكيم مانجالا لكن الأخير أنقذ الموقف.

وبعد خمس دقائق كان أجويرو على أعتاب التسجيل لكن تسديدته التي غيرت اتجاهها مرت فوق القائم.

وحاول سيتي التحكم في إيقاع اللعب بعد الاستراحة وسدد إيلكاي جندوجان بعيدا عن المرمى وتصدى هينيسي ببراعة لمحاولة ليروي ساني.

وأتيحت لبالاس فرصة ذهبية لانتزاع الفوز قبل 13 دقيقة على النهاية لكن أندروس تاونسند سدد فوق العارضة وازدادت الإثارة عند حصول زاها على ركلة جزاء أخفق ميليفويفيتش في تحويلها إلى هدف. وقال روي هودجسون مدرب بالاس "من المحبط بالطبع إهدار ركلة جزاء وأعتقد أنه من الأفضل التركيز على الأداء وطريقة لعبنا".