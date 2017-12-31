مسؤول حكومي سعودي بارز ينال منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH تغيير كبير في مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد بسبب الهجوم على كنيسة "مارمينا"

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام المصرية، أن تركي آل الشيخ هاتفه فور فوزه بمنصب رئيس الأهلي ليسأله عما يحتاجه الأهلي.

وأوضح الخطيب أن تركي آل شيخ، قرر أن يبدأ المساهمة في بناء استاد الأهلي.

ووفقا للخطيب، قام تركي آل الشيخ بالتواصل مع مجموعة محبين ومستثمرين سعوديين وإماراتيين ومصريين، وقاموا بدراسة المشروع بالكامل.

وأشار الخطيب لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالإجماع، اختيار تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي.