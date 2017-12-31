بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال وويست بروميتش في الدوري الإنجليزي

فشل أرسنال في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه ويست بروميتش، مكتفيا بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

تقدم أرسنال عن طريق أليكسيس سانشيز في الدقيقة 83، قبل أن يتعادل رودريجيز في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما يقبع ويست بروميتش في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.