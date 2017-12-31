أفعال رونالدو تنذر بقرب رحيله عن ريال مدريد

زعمت تقارير صحفية قرب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، في ظل أزمة الضرائب، وظهور مطالب بحبسه.

© REUTERS/ JOHN SIBLEY لماذا يرفض رونالدو انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميرور"، زار رونالدو عدد من المدارس مؤخرا، لتزعم الصحيفة أنه يبحث عن مدرسة لأطفاله.

وأثيرت العديد من التكهنات حول احتمالية عودة الدون للدوري الإنجليزي، وتحديدا فريقه السابق مانشستر يونايتد.

كما تؤكد التقارير الصحفية الفرنسية أن أفضل لاعب في العالم قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب وقع اختياره على مدرسة تبلغ مصاريفها 20 ألف يورو سنويا، وهي التي يدرس فيها الأمير جورج، الابن الأكبر لولي ولي عهد بريطانيا الأمير ويليامز.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب زار أيضا بعض المنازل في منطقة "ليثر هيد"، ما يؤكد قرب رحيله عن سنتياجو برنابيو في ظل الأنباء التي تتحدث عن شعوره بالغضب لرفض إدارة النادي الملكي تحسين عقده ورفع راتبه، حيث ما زال صاحب الـ32 عاما يتقاضى راتبا أقل من ميسي ونيمار.