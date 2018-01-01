قرار حاسم لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية

© Sputnik. Alexey Filippov بالفيديو... أهداف مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي 2-3 حيث قرر آل شيخ حل مجلس إدارة نادي النصر السعودي وإقالة رئيسه الأمير فيصل بن تركي وتكليف سلمان المالك رئيسًا للنادي.





وجاء بيان هيئة الرياضة الذي نشرته وكالة "واس" الرسمية إنه: "بناءً على الصلاحيات المناطة بالهيئة العامة للرياضة وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية، وإشارة إلى التحقيقات التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق مع سلمان القريني عضو مجلس إدارة نادي النصر والأمين العام السابق للنادي بشأن التهمة المنسوبة له وثبوتها وثبوت علم مجلس إدارة النادي برئاسة رئيس المجلس الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها الأمين العام السابق".





وأعلن الحساب الرسمي لنادي النصر الخبر على حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

بقرار من الهيئة العامة للرياضة:

حل مجلس إدارة نادي النصر

وتكليف الأستاذ سلمان بن فهد المالك برئاسة النادي حتى نهاية الموسم. — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 1, 2018