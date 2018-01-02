مانشستر يونايتد يغري نجم الليغا بالراتب الأعلى في الدوري الإنجليزي

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بشدة لضم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لم نشرته صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، يريد مورينيو منح جريزمان الراتب الأعلى في الدوري الإنجليزي في ظل دخول برشلونة للسباق للظفر بالصفقة.

ويحتوي العقد الذي يربط جريزمان بالروخيبلانكوس على شرط جزائي يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة أن الراتب الأسبوعي الذي يسعى الشياطين الحمر لمنحه إلى الفرنسي الدولي يصل 300 ألف جنيه إسترليني.

ويريد مورينيو مواصلة تدعيمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في ظل انخفاض مستوى الفريق الذي فقد فرصة المنافسة على لقب الدوري.

وكان جريزمان قريبا من الانضمام ليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن عقاب أتلتيكو مدريد بمنعه من إبرام تعاقدات جديدة جعلت الصفقة تتوقف.