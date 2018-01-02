المنتخب التونسي لكرة القدم يبدأ معسكرا مغلقا بالعاصمة القطرية استعدادا لكأس العالم

وباشر المنتخب التونسي، صباح اليوم، بقيادة المدرب الوطني التونسي نبيل معلول أولى حصصه التدريبية صباح اليوم بالملعب الأولمبي بالمنزه بالعاصمة التونسية قبل الذهاب للدوحة في مرحلته التحضيرية الأولى للمنافسة العالمية.
وركز الطاقم الفني بقيادة معلول خلال الحصة التدريبية على الجانب البدني عن طريق إخضاع اللاعبين لتدريبات خاصة لرفع درجتهم البدنية، فيما غاب اللعب أمين بن عمر عن السفرية بسبب معاناته من تمزق عضلي بحسب الكشوفات الطبية.
هذا وتأهل منتخب نسور قرطاج لكأس العالم بروسيا حيث تعتبر المرة الخامسة في تاريخه الكروي بعد مشاركاته الأربع السابقة في مونديال 1978 و1998 و2002، و2006.
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