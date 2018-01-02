بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والنصر في الدوري المصري

حقق الأهلي فوزا كبيرا على منافسه النصر بأربعة أهداف بدون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

أحرز رباعية المارد الأحمر أيمن أشرف ووليد سليمان ووليد أزارو من ركلتي جزاء وإسلام محارب في الدقائق 12 و36 و87 و90.

بهذا الفوز يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 36 نقطة وله مباراة متبقية، بينما يقبع النصر في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.