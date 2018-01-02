بالفيديو... خطأ كويتي يتسبب في إحراج شديد للإمارات

ارتكبت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج 23 المقامة في الكويت، خطأ فادح تسبب في إحراج المنتخب الإماراتي قبل المباراة التي جمعت بين أبناء زايد والعراق، في نصف نهائي البطولة.

وتم عزف السلام الوطني العماني بدلا من الإماراتي، ما تسبب في إثارة موجة من السخرية الممزوجة بالغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت المباراة بفوز الإمارات على العراق بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، ليصعد المنتخب الإماراتي لنهائي البطولة لمقابلة عمان.

السلام الوطني العماني مكان السلام الوطني الإماراتي قبل مباراة العراق و الإمارات! — عمر الجغيمان (@omarsport) January 2, 2018

​

اللجنة المنظمة لـ #خليجي23 تضع السلام الوطني العماني بدلاً من السلام الوطني الاماراتي ، ياخي الكويت تحب عمان حتى بالاخطاء 😍🇰🇼🇴🇲#عمان_البحرين#الامارات_العراق #العراق_الامارات pic.twitter.com/npKG1q9uIM — كويتي عتيج! (@kuwaiitiq8) January 2, 2018

​