نبأ سار لمحبي التنس

يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش للمنافسات أخيرا وذلك الأسبوع المقبل عقب ستة أشهر من الغياب بسبب إصابة في المرفق، على أن يقرر بعدها ما إذا كان سيشارك في بطولة استراليا المفتوحة للتنس التي ستقام في الفترة من 15 إلى 28 يناير/كانون الثاني الجاري.

© REUTERS/ SUSANA VERA نادال ينهي مسيرة ديوكوفيتش ويبلغ النهائي في مدريد

وجاء في بيان عبر موقع اللاعب الرسمي "عقب الانسحاب من بطولتي أبوظبي وقطر المفتوحة بسبب الآم في المرفق الأيمن. سيسافر نوفاك إلى استراليا حيث سيشارك في بطولتين استعراضيتين".

وأضاف البيان "عقب البطولتين، سيتم اتخاذ القرار بشأن مشاركته في أولى البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم وهي بطولة استراليا المفتوحة التي توج نوفاك بلقبها ست مرات".

وسيعود اللاعب الصربي البالغ من العمر 30 عاما للمشاركة في بطولة كويونج في الفترة من 10 إلى 12 يناير الجاري، كما من المقرر أن يشارك في لقاءات استعراضية من عشر نقاط في ملبورن بارك يوم الأربعاء المقبل.

وفاز ديوكوفيتش باخر ألقابه على صعيد البطولات الأربع الكبرى عندما توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016.

ولم يشارك المصنف الأول على العالم سابقا في أي مباراة منذ انسحابه أمام التشيكي توماس برديتش بسبب إصابة في دور الثمانية في بطولة ويمبلدون في يوليو/تموز الماضي.