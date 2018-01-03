بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

انتهى دربي لندن ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي بين أرسنال وتشيلسي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أحرز ثنائية أصحاب الأرض جاك ويلشير وهيكتور بيلليرين في الدقيقتين 63 و92، بينما سجل هدفي الضيوف هازارد من ركلة جزاء وماركوس ألونسو في الدقيقتين 67 و84.

بهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده لـ46 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما ظل أرسنال سادسا برصيد 39 نقطة.