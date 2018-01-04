أبرز مواعيد كرة القدم العالمية في 2018

نشر الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" على موقعه الخاص على الانترنت، قائمة بأهم الأحداث الكروية المقررة في سنة 2018.

إستعرض الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" قائمة البطولات المقررة سنة 2018، و التي ستقام على مدار العام.

ومن أبرز المحطات الكروية في السنة الحالية:

كأس العالم روسيا 2018

لا شك أن نسخة روسيا 2018 هي الحدث الكروي الذي تترقبه الجماهير في جميع أنحاء العالم.

ففي يوم الخميس 14 يونيو/حزيران ستقام المباراة الأولى من أصل 64 مباراة، والتي ستجمع منتخب البلد المضيف بالمنتخب السعودي على ملعب لوجنيكي.

وستقام المباراة الأخيرة على نفس الملعب يوم الأحد 15 يوليو/تموز.

إليكم نتيجة #قرعة_كأس_العالم‼️🏆🙌

أخبرونا رأيكم في مجموعة منتخباتكم المفضلة وهل كانت كما تمنيتم ⁉️ pic.twitter.com/3ck1d3zOrZ — @fifaworldcup_ar Live 🏆 (@fifaworldcup_ar) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة فرنسا 2018

بعد أقل من شهر على إسدال الستار في موسكو على روسيا 2018، ستتجه الأنظار إلى كرة القدم للسيدات.

إذ ستستضيف منطقة بريتاني الخلابة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة التي ستنطلق في مدينة فان يوم الأحد 5 أغسطس/آب وتختتم في نفس المكان يوم الجمعة 24 أغسطس/آب.

وللتعرف على مصير المنتخبات المتأهلة يجب أيضا تسجيل تاريخ يوم الخميس 8 مارس/آذار الذي ستقام فيه القرعة التي ستوزع المنتخبات 16 المشاركة على أربع مجموعات.

كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة أوروجواي 2018

لم تستضف أمريكا الجنوبية بطولة من بطولات كأس العالم للسيدات منذ عشر سنوات، أي منذ كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة التي أقيمت في تشيلي عام 2008،

وبالتالي ستتجه أنظار الجماهير العالمية إلى أوروجواي في نهاية العام.

ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما ستقام المباراة النهائية يوم السبت 1 ديسمبر/كانون الأول.

سيتم إجراء سحب القرعة في زيوريخ يوم الأربعاء 30 مايو/أيار، وذلك بعد التعرف على المنتخبات المتأهلة.

كأس العالم للأندية الإمارات 2018

ستنطلق بطولة الإمارات 2018 يوم الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول وستختتم يوم السبت 22 ديسمبر/كانون الأول.

هناك مواعيد أخرى مهمة في عالم المستديرة الساحرة مثل كونجرس "فيفا" الـ68 الذي سيعقد في موسكو يومي 12 و13 يونيو/حزيران ونسخة 2018 من حفل جوائز The Best لكرة القدم من "فيفا" التي سيتم تأكيد تاريخ ومكان تسليمها في وقت لاحق.

وبطبيعة الحال، لا يمكننا أن ننسى المواعيد المتلاحقة لكرة القدم على مستوى الأندية على مدار السنة، بدءا من الدوريات المحلية، مرورا بمنافسات الكأس ووصولا إلى البطولات القارية.