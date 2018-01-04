صورة... رونالدو لا يصدق ما وصل له

وأضاف "أهدي هذه اللحظة قبل كل شيء، لعائلتي وأصدقائي وزملائي والمدربين الذين تعلمت منهم وهؤلاء الذين عملت معهم في الأندية والمنتخب الوطني".
وأهدى نجم ريال مدريد كل هذه الإنجازات لمحبيه، قائلا "إنها لكم".
Quando jogava nas ruas da Madeira e sonhava em chegar ao topo do futebol não podia imaginar que um dia tiraria uma foto como esta. Dedico este momento acima de tudo à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de equipa, aos treinadores com quem aprendi sempre e a tantos outros que trabalham nas estruturas de clubes e seleção. Por último, um agradecimento muito especial aos meus fãs. Estes troféus também são vossos!
وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، كما حصد الكرة الذهبية الخامسة في مسيرته.
يذكر أن الجوائز التي حصل عليها رونالدو عبر مسيرته هي خمس كرات ذهبية وأربعة أحذية ذهبية إضافة لثلاث جوائز أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا إلى وجائزتين الأفضل بالعالم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)