صورة... رونالدو لا يصدق ما وصل له

نشر نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يجلس على قمة جبل في مادييرا البرتغالية، وتحيط به جوائزه.

© REUTERS/ MATTHEW CHILDS أفعال رونالدو تنذر بقرب رحيله عن ريال مدريد

وقال رونالدو معلقا على الصورة: "عندما كنت ألعب في شوارع ماديرا وأحلم بالوصول إلى القمة في كرة القدم، لم أكن أتخيل أبدا أن التقط صورة كهذه".

وأضاف "أهدي هذه اللحظة قبل كل شيء، لعائلتي وأصدقائي وزملائي والمدربين الذين تعلمت منهم وهؤلاء الذين عملت معهم في الأندية والمنتخب الوطني".

وأهدى نجم ريال مدريد كل هذه الإنجازات لمحبيه، قائلا "إنها لكم".

وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، كما حصد الكرة الذهبية الخامسة في مسيرته.

يذكر أن الجوائز التي حصل عليها رونالدو عبر مسيرته هي خمس كرات ذهبية وأربعة أحذية ذهبية إضافة لثلاث جوائز أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا إلى وجائزتين الأفضل بالعالم.