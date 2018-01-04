الوداد المغربي يفوز بجائزة أفضل ناد إفريقي في 2017

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH كوبر يتوج نجاحاته مع مصر بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2017

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الخميس، في مدينة أكرا" الغانية.

كان الوداد ينافس على هذه الجائزة كل من الأهلي المصري وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا، ومازيمبي الكونغولي بطل كأس الكونيفدرالية.

وحقق الوداد لقب دوري أبطال أفريقيا بقيادة المدرب حسين عموتة، بالإضافة إلى تتويجه بلقب الدوري المغربي الموسم الماضي.