كوبر يتوج نجاحاته مع مصر بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2017

أحرز الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل مدرب في 2017 في العاصمة الغانية أكرا اليوم الخميس.

© REUTERS/ YOUSSEF BOUDLAL الوداد المغربي يفوز بجائزة أفضل ناد إفريقي في 2017

وحسب "رويترز" جاء تتويج كوبر (62 عاما) بعد قيادته مصر إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1990 واحتلال المركز الثاني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مطلع العام الحالي في الغابون.

وتفوق المدرب المخضرم على المغربي الحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة.

وكذلك الألماني جيرنوت رور مدرب نيجيريا الذي قاد الفريق لنهائيات كأس العالم 2018 بعد مشوار رائع دون هزيمة في التصفيات.