بالفيديو...أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

تعادل برشلونة حامل لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، مع سيلتا فيجو، بنتيجة 1-1، في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

ولا يزال أمام برشلونة الكثير من العمل الذي يجب أن يقوم به للبقاء في إطار المنافسة على اللقب، بحسب "رويترز".

وتمكن خوسيه أرنايز مهاجم برشلونة، الذي يلعب عادة مع الفريق الثاني، من إحراز هدفا إثر تمريرة عرضية منخفضة من أندريه جوميز ليكمل هجمة مرتدة سريعة، ويضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة 15 مسجلا لثالث مباراة على التوالي في الكأس.

وبعدها تعادل بيوني سيستو لاعب منتخب الدنمارك لسيلتا في الدقيقة 31، بعد أن سدد الكرة في سقف الشبكة بعد ارتدادها إليه عقب تسديد اياجو اسباس في العارضة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في نو كامب يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري. وسيحل ريال حامل لقب الدوري ضيفا على نومانسيا المنتمي لدوري الدرجة الثانية في وقت لاحق اليوم.