اتفاق لرحيل ميسي عن برشلونة دون مقابل

ومن المتوقع أن يستمر العقد الجديد حتى يونيو/حزيران 2012، ويحتوي على شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي توقع لاتفاق بأنه في حال انفصال كتالونيا عن إسبانيا، وعدم لعب برشلونة في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي أو الألماني أو الإيطالي، فإنه سيحق له الرحيل بالمجان عن البارسا.
ورفض المتحدث باسم البارسا التعليق بصور مباشرة على التقرير لوكالة "رويترز"، واكتفى بالقول: "من أجل الحفاظ على السرية، لا يعلق النادي على العقود الموقعة مع اللاعبين ولن يقوم بذلك أبدا".
وتعيش كتالونيا أزمة متفاقمة، عقب الدعوات للانفصال عن الحكومة المركزية في مدريد، ودخول الأزمة إلى منعطف صعب، عقب فوز الانفصاليون في الإقليم بالانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.
يذكر أن ميسي وقع عقدا جديدا مع برشلونة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل الاستفتاء على انفصال الإقليم، الذي وصفته السلطات بأنه غير قانوني ولاحقت قضائيا كافة القادة الداعين له.
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