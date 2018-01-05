بالفيديو... عمان تحرز لقب خليجي 23 وتفوز على الإمارات 5-4 بركلات الترجيح

وفازت عمان بنتيجة 5 —4 وذلك بركلات الترجيح.
عاجل ـ عمان بطل كاس الخليج الـ 23— الصـباح (@assabah_news) January 5, 2018
المقامه في الكويت
.#عمان_الامارات#عمان_بطل_كاس_الخليج_23#عمان_الإمارات_الفوز_واحد#خليجي_23#خليجي23 #BoubyanGulfCup pic.twitter.com/q8opp6Bji3
وتوجت عمان باللقب للمرة الثانية في تاريخها.
يذكر أن المنتخب العماني قد حقق البطولة على أرضه عام 2009.
وفازت 6 منتخبات خليجية باللقب خلال النسخ ال22 الماضية منه.
شوف تألق حارس #عمان التاريخي وتصديه لركلتي جزاء من #عموري في نهائي #خليجي23 ⚽️— SAFWAT ABD ELHALIM🏆 (@safawetoo) January 5, 2018
مبروووك لأهل #سلطنة_عمان 🏆#الامارات_عمان #مجلس_خليجي23 pic.twitter.com/KmbPui42dw
وسبق للإمارات أيضا الفوز باللقب.
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