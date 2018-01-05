بالفيديو... عمان تحرز لقب خليجي 23 وتفوز على الإمارات 5-4 بركلات الترجيح

وفازت عمان بنتيجة 5 —4 وذلك بركلات الترجيح.

وتوجت عمان باللقب للمرة الثانية في تاريخها.

يذكر أن المنتخب العماني قد حقق البطولة على أرضه عام 2009.

وفازت 6 منتخبات خليجية باللقب خلال النسخ ال22 الماضية منه.

​وسبق للإمارات أيضا الفوز باللقب.