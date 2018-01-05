بالفيديو... سقوط مدرج باستاد مباراة النهائي بين سلطنة عمان والإمارات وإصابات في صفوف الجماهير

سقط الحاجز الخارجي لأحد مدرجات الجماهير، في مباراة نهائي بطولة خليجي 23 بين سلطنة عمان والإمارات.

وقال مدير بطولة خليجي 23 الدكتور محمد خليل إن الإصابات في حادث سقوط الحاجز طفيفة، حسب كونا.

مدير بطولة (خليجي 23): اصابات طفيفة بين الجمهور العماني بسبب سقوطهم من المدرج https://t.co/tXzUJ8YRfB pic.twitter.com/Q2CtQKPNgX — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 5, 2018

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تزاحم عدد من الجماهير العمانية يتسبب في سقوط حاجز مدرج الملعب، ودخول نحو ١١ سيارة إسعاف لنقل المصابين.. pic.twitter.com/ATdWaVrWkN — صحيفة الرياضية (@Alriyadiyah) January 5, 2018

​وأوضح خليل أن عدد المصابين وصل إلى 20 شخصا.وأضاف مدير البطولة أن الحادث وقع بعد تدافع الجمهور العماني تفاعلا مع لاعبي منخبهم المتوجين بلقب البطولة الخليجية للمرة الثانية في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم، حسب كونا.

#فيديو

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أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي: إصابات الجمهور العماني ليست خطيرة وبعضهم رفض الذهاب إلى المستشفى.. pic.twitter.com/H39yn3lt30 — صحيفة الرياضية (@Alriyadiyah) January 5, 2018

​وفاز المنتخب العماني على المنتخب الإماراتي بنتجية 5-4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.