بالفيديو... سقوط مدرج باستاد مباراة النهائي بين سلطنة عمان والإمارات وإصابات في صفوف الجماهير

وقال مدير بطولة خليجي 23 الدكتور محمد خليل إن الإصابات في حادث سقوط الحاجز طفيفة، حسب كونا.
مدير بطولة (خليجي 23): اصابات طفيفة بين الجمهور العماني بسبب سقوطهم من المدرج https://t.co/tXzUJ8YRfB pic.twitter.com/Q2CtQKPNgX— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 5, 2018
.— صحيفة الرياضية (@Alriyadiyah) January 5, 2018
تزاحم عدد من الجماهير العمانية يتسبب في سقوط حاجز مدرج الملعب، ودخول نحو ١١ سيارة إسعاف لنقل المصابين.. pic.twitter.com/ATdWaVrWkN
وأوضح خليل أن عدد المصابين وصل إلى 20 شخصا.وأضاف مدير البطولة أن الحادث وقع بعد تدافع الجمهور العماني تفاعلا مع لاعبي منخبهم المتوجين بلقب البطولة الخليجية للمرة الثانية في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم، حسب كونا.
#فيديو— صحيفة الرياضية (@Alriyadiyah) January 5, 2018
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أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي: إصابات الجمهور العماني ليست خطيرة وبعضهم رفض الذهاب إلى المستشفى.. pic.twitter.com/H39yn3lt30
وفاز المنتخب العماني على المنتخب الإماراتي بنتجية 5-4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
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