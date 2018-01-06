هكذا علق حاكم دبي على فوز عمان ببطولة "خليجي 23"

حرص رئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن يهنئ منتخب عمان بفوزه بكأس "خليجي 23".

وغرد عبر حسابه: "مبروك لسلطنة عمان قيادة وشعبا كأس الخليج ٢٣.. أداء رائع من الشباب العُماني.. ومشاعر راقية رأيناها من اخواننا الشعب العُماني.. ومحبة متبادلة لن تزيدها الأيام الا رسوخا.. الكأس لعمان.. والفرحة للشعبين الشقيقين".

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مبروك لسلطنة عمان قيادة وشعبا كأس الخليج ٢٣.. أداء رائع من الشباب العُماني.. ومشاعر راقية رأيناها من اخواننا الشعب العُماني.. ومحبة متبادلة لن تزيدها الأيام الا رسوخًا.. الكأس لعمان.. والفرحة للشعبين الشقيقين.. pic.twitter.com/YmWyBytmC1 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 5, 2018

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وفاز المنتخب العماني لكرة القدم ببطولة "خليجي 23" على نظيره الإماراتي، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني، بنتيجة 5 —4 وذلك بركلات الترجيح.

وتوجت عمان باللقب للمرة الثانية في تاريخها.

وشهدت مباراة النهائي بين الإمارات وعمان، في كأس "خليجي 23"، على حادث أسفر عن إصابات.