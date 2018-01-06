هكذا علق حاكم دبي على فوز عمان ببطولة "خليجي 23"

وغرد عبر حسابه: "مبروك لسلطنة عمان قيادة وشعبا كأس الخليج ٢٣.. أداء رائع من الشباب العُماني.. ومشاعر راقية رأيناها من اخواننا الشعب العُماني.. ومحبة متبادلة لن تزيدها الأيام الا رسوخا.. الكأس لعمان.. والفرحة للشعبين الشقيقين".
January 4, 2018
مبروك لسلطنة عمان قيادة وشعبا كأس الخليج ٢٣.. أداء رائع من الشباب العُماني.. ومشاعر راقية رأيناها من اخواننا الشعب العُماني.. ومحبة متبادلة لن تزيدها الأيام الا رسوخًا.. الكأس لعمان.. والفرحة للشعبين الشقيقين.. pic.twitter.com/YmWyBytmC1— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 5, 2018
وفاز المنتخب العماني لكرة القدم ببطولة "خليجي 23" على نظيره الإماراتي، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني، بنتيجة 5 —4 وذلك بركلات الترجيح.
وتوجت عمان باللقب للمرة الثانية في تاريخها.
وشهدت مباراة النهائي بين الإمارات وعمان، في كأس "خليجي 23"، على حادث أسفر عن إصابات.
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