الديوان الملكي: السعودية لن تدفع "هللة" واحدة لبناء استاد "الأهلي" المصري

ونفى سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي ورئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، صحة هذه الأنباء، وقال، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "غير صحيح أن السعودية ستبني استاداً رياضياً في دولة مصر الشقيقة وهذا كذب من خلايا عزمي".
وأضاف: "الذي سيدفع مستثمرون عرب تحت مظلة الاتحاد العربي، والمملكة لن تدفع هللة واحدة".
غير صحيح أن السعودية ستبني أستاد رياضي في دولة مصر الشقيقة وهذا كذب من خلايا عزمي.— سعود القحطاني (@saudq1978) January 5, 2018
الذي سيدفع مستثمرون عرب تحت مظلة الاتحاد العربي. والسعودية لن تدفع هللة واحدة.
وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، علّق على مشروع إنشاء استاد الأهلي الجديد، بتغريدة عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر":"دوري كرئيس للاتحاد العربي إيجاد مستثمرين للرياضة العربية، وهذا ما حصل مع الأهلي".
وتابع:"لم يتم دفع أي مبلغ من الجهات الحكومية السعودية، المشروع هو استثمار قطاع خاص سعودي مصري إماراتي".
دوري كرئيس للاتحاد العربي ايجاد مستثمرين للرياضة العربية وهذا ما حصل مع الاهلي المصري ولم يتم دفع أي مبلغ من الجهات الحكومية السعودية، المشروع هو استثمار قطاع خاص سعودي اماراتي مصري— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 31, 2017
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