الديوان الملكي: السعودية لن تدفع "هللة" واحدة لبناء استاد "الأهلي" المصري

علق الديوان الملكي السعودي، على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تكفل المملكة لبناء استاد رياضي في مصر.

ونفى سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي ورئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، صحة هذه الأنباء، وقال، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "غير صحيح أن السعودية ستبني استاداً رياضياً في دولة مصر الشقيقة وهذا كذب من خلايا عزمي".

وأضاف: "الذي سيدفع مستثمرون عرب تحت مظلة الاتحاد العربي، والمملكة لن تدفع هللة واحدة".

غير صحيح أن السعودية ستبني أستاد رياضي في دولة مصر الشقيقة وهذا كذب من خلايا عزمي.

الذي سيدفع مستثمرون عرب تحت مظلة الاتحاد العربي. والسعودية لن تدفع هللة واحدة. — سعود القحطاني (@saudq1978) January 5, 2018

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، علّق على مشروع إنشاء استاد الأهلي الجديد، بتغريدة عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر":"دوري كرئيس للاتحاد العربي إيجاد مستثمرين للرياضة العربية، وهذا ما حصل مع الأهلي".

وتابع:"لم يتم دفع أي مبلغ من الجهات الحكومية السعودية، المشروع هو استثمار قطاع خاص سعودي مصري إماراتي".