أزمة عنصرية جديدة تهدد الدوري الإنجليزي

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا بشأن الواقعة التي حدثت بين روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول وماسون هولجيت مدافع إيفرتون خلال المباراة التي جمعت بين الطرفين في كأس إنجلترا.

© REUTERS/ PAUL CHILDS ‬لاعب ليفربول يعترف بالاعتداء على صديقته

ووفقا لما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، اتهم الطرفان بعضهما البعض بتوجيه سباب عنصري أثناء المشادة التي وقعت بينهما.

وأشارت "سكاي سبورتس"، إلى إعلان ثنائي إنجلترا، ليفربول وإيفرتون، الاستعداد الكامل للتعاون خلال التحقيقات التي سيدلي فيها بوبي مادلي حكم اللقاء بشهادته.

ودفع هولجيت خلال المباراة فيرمينو أمام منصة جماهير الحمر وتبادلا السباب، إلا أن كلمات اللاعب البرازيلي أغضبت هولجيت.

وقال متحدث باسم ليفربول لشبكة "سكاي"، إن النادي واللاعب مستعدان للتعاون الكامل مع السلطات المختصة خلال التحقيق.

يذكر أن ليفربول قد فاز بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.