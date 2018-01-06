كوتينيو يضحي من أجل برشلونة

كشف البرازيلي فيليبي كوتينيو عن استعداده للتنازل عن 15 مليون يورو من ماله الخاص لتسهيل انتقاله من ليفربول لبرشلونة.

© REUTERS/ CARL RECINE أزمة عنصرية جديدة تهدد الدوري الإنجليزي

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن إدارة ليفربول ، تريد زيادة العرض المقدم من برشلونة ليصبح 160 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن اللاعب ضحى أيضا من أجل برشلونة برفضه عروضا من جانب باريس سان جيرمان و ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة ستحرص على تعويض كوتينيو، كما تنوي شركة نايكي أيضا تعويضه بعقد جديد بشروط محسنة.