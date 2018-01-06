مفاجأة... رونالدو خارج تشكيل الأغلى في العالم لحساب هذا اللاعب

وجاءت التشكيلة التي تم اختيارها وفقا للقيمة السوقية وليس السعر، كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا — مانشستر يونايتد (50 مليون).
الدفاع: جون ستونز — مانشستر سيتي (40 مليون)، فيرجل فان ديك — ليفربول (50 مليون)، ماتس هوميلز (40 مليون).
خط الوسط: بول بوجبا — مانشستر يونايتد (90 مليون)، توني كروس — ريال مدريد (80 مليون)، فيليب كوتينيو — ليفربول (90 مليون) — دي بروين — مانشستر سيتي (110 مليون).
خط الهجوم: ليونيل ميسي — برشلونة (180)، هاري كين — توتنهام هوتسبير (120 مليون)، نيمار — باريس سان جيرمان (150 مليون).
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