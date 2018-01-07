بالصورة... هل سمحت السعودية للسيدات بالتدخين في الأماكن العامة

وتم وضع حواجز حديدية للفصل بين الأفراد والعائلات، وتخصيص دورات مياه للسيدات.
وستتمكن السيدات من الجلوس في مقاعد العائلات التي تم اختيارها لتكون في الدرجة الأولى الممتازة في اليمين وفي اليسار في ملعب الملك فهد الدولي، بينما ستكون في ملعب مدينة الملك عبدالله في الطابق الثالث، وسيكون المكان المخصص للعوائل في ملعب محمد بن فهد في الزاوية.
وتسببت صورة للافتة "منطقة تدخين مخصصة للسيدات"، في إثارة حالة من الجدل بين السعوديين على "تويتر".
الجوهرة يستعد لـ #دخول_العائلات_للملاعب pic.twitter.com/RM7OOqsyFu— عداد مشاريع جدة (@3adad) January 7, 2018
الجوهرة يستعد لـ #دخول_العائلات_للملاعب pic.twitter.com/DJozcPF5hx— عداد مشاريع جدة (@3adad) January 7, 2018
الجوهرة يستعد لـ #دخول_العائلات_للملاعب pic.twitter.com/HOdcwAiYqX— عداد مشاريع جدة (@3adad) January 7, 201— عداد مشاريع جدة (@3adad) January 7, 2018
هل يسمح بالتدخين الحريم او كاتبين بالغلط— ♥️غابر بن عابر ♥️ (@2050_cx) January 7, 2018
منطقة التدخين وفوقها اتجاه القبلة— ُmoodْ 🎥📷☕ (@Mood0111) January 7, 2018
وضع البلد يتجه للحضيض
لا حول ولاقوة الا بالله— Mahmoud.S Bzuhair (@Mahmoud_SYB) January 7, 2018
تخيل المنظر المدام تولع السيجارة وزوجها جنبها 😶
هل هذه دعوة لممارسة التدخين في الملعب بشكل صريح وعلني علماً بأنه ممنوع في الاماكن العامة سوا للرجال او النساء ؟— AdnanAlsahli (@ALSAHLIADNAN) January 7, 2018
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