تعرف على اللاعب الأغنى في العالم... تفوق ثروته ميسي ورونالدو وبيكهام

نشر موقع Sport Bible تقريرا عن أغنى لاعب في العالم، والذي تفوق على رونالدو وميسي وبيكهام، بثروة تقدر بـ20 مليار دولار.

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اللاعب هو فايق البلقية، لاعب فريق الرديف في ليستر سيتي الإنجليزي، وهو ابن جعفري البلقية أمير بروناي وقريب لحسن البلقية سلطان بروناي.

ولد صاحب الـ19 عاما في لوس أنجلوس، ويلعب كجناح منذ أن بدأ مسيرته مع فريق نيوبري قبل أن ينضم في 2009 إلى ساوثامبتون ثم ليستر سيتي لمدة ثلاثة مواسم.

وأوضح التقرير أن خاض 9 مباريات دولية مع بروناي سجل خلالها هدفا، كما أنه في إمكانه اللعب لمنتخب أمريكا.

وزعم التقرير أن والد فايق أقام حفلا كلفه 17 مليون دولار احتفالا بعيد ميلاده الخمسين، جلب فيه مايكل جاكسون ليغني له وللعائلة.

يذكر أن ثروة ليونيل ميسي نجم برشلونة تقدر بـ295 مليون دولار، فيما تقدر ثروة رونالدو بـ400 مليون دولار، بينما يعد ديفيد بيكهام الأغنى بثرورة تصل إلى 450 مليون دولار.