إصابة في الفخذ قد تؤخر مشاركة كوتينيو في برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، اليوم الاثنين 8 يناير/كانون الثاني، عن إتمامه صفقة الـ160 مليون يورو، بانتقال نجم ليفربول الإنجليزي، فيليب كوتينيو.

© REUTERS/ Reuters Staff بالفيديو... برشلونة يقدم كوتينيو في كامب نو

وتعد بتلك الطريقة، صفقة انتقال كوتينيو إلى البارسا، ثالث أغلى صفقة انتقال في التاريخ.

ووقع البرازيلي كوتينيو، 25 عاما، عقدا لمدة 5 سنوات، في حفل حضره مع رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو.

ولكن إدارة النادي الكتالوني أشارت إلى أن هناك إصابة في الفخذ قد تؤخر مشاركة كوتينيو مع الفريق حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني.

وتوقع مدرب البارسا، إرنستو فالفيردي، أن ينسجم اللاعب البرازيلي بصورة كبير مع الفريق، والنجم العالمي، ليونيل ميسي.

​

وكان كوتينيو، قد ظهر في رسالة فيديو، مساء الأحد، مرتديا قميص برشلونة، في كامب نو، وقال: "أود أن ألعب هنا وأفوز بالألقاء، وأجعل مشجعي الفريق سعداء. عشاق برشلونة، أنا هنا الآن، إنه حلم يتحقق!، أنا متحمس للعب جنبا إلى جنب مع ميسي وسواريز وإنيستا".

من غير المرجح أن يدعم كوتينيو، فريقه الجديد، في دوري أبطال أوروبا، لأنه سبق ولعب مع ليفربول في المسابقة ذاتها.

ومن المرجح أن يستخدم مدرب البارسا لاعبه الجديد، لمنح نجمه المخضرم إنييستا، 33 عاما، راحة، ليحافظ عليه بصورة جيدة في دوري الأبطال.