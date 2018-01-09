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03:41 09 يناير/ كانون الثاني 2018
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    مباراة برايتون وكريستال بالاس

    بالفيديو...أهداف مباراة برايتون وكريستال بالاس 2-1

    © REUTERS/ David Klein
    رياضة
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    فاز رايتون آند هوف البيون على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الدور الثالث بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، أمس الاثنين، في أول مباراة رسمية في البلاد تشهد استخدام حكم الفيديو المساعد.

    مباراةالأهلي والزمالك 3-صفر
    © REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH
    بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والزمالك 3- صفر
    أحرز البديل جلين موراي هدفا في الدقيقة 87 ليقود برايتون آند هوف البيون للفوز، بحسب "رويترز".

    ولم يكن هناك حاجة لاستخدام التكنولوجيا الجديدة من أجل مراجعة أي قرارات في مباراة الاثنين، التي لم تشهد أي أحداث مثيرة للجدل بعيدا عن بعض التساؤلات حول هدف موراي مهاجم بالاس السابق.

    وتقدم برايتون في الدقيقة 25 عندما مرر الظهير الأرجنتيني إيزيكيل شيلوتو إلى ديل ستيفنز، واستقرت تسديدة لاعب الوسط المنخفضة بقدمه اليمنى في شباك وين هينيسي حارس بالاس الذي سيشعر بخيبة أمل من اخفاقه في التصدي للكرة عند الزاوية القريبة.

    ووفقا لنظام حكم الفيديو المساعد يشاهد حكمان الأحداث الجارية على الملعب عن بعد ثم يجذبان انتباه حكم المباراة إلى الأخطاء التي لم يلحظها.

    وتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد بالفعل في العديد من بطولات الدوري بما في ذلك دوري الدرجة الأولى الألماني، ودوري الدرجة الأولى الإيطالي، وقد يستخدم في كأس العالم هذا العام في روسيا في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

    ومن المتوقع أن يتخذ المجلس الدولي لكرة القدم، الذي يسن قوانين اللعبة، في مارس/ آذار، قرارا بشأن ما إذا كان سيسمح باستخدام حكم الفيديو المساعد بشكل دائم.

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