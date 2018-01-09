المحكمة الرياضية تسجل 42 طعنا للرياضيين الروس ضد الأولمبية الدولية

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 42 طعناً من قبل الرياضيين الروس ضد قرار اللجنة التأديبية للجنة الأولمبية الدولية، بإبعادهم مدى الحياة عن الألعاب الأولمبية.

© AP Photo/ David J. Phillip اللجنة الأولمبية الدولية تبتز روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقالت المحكمة في بيان إن جميع قضايا الرياضيين الروس جمعت في قضية واحدة، وإن النظر بالاستئناف سيبدأ اعتبارا من 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث من المتوقع أن يكون القرار النهائي يوم 31 يناير.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنه من غير المسموح للرياضيين الروس استخدام رموز الهوية الوطنية في الأولمبياد الشتوية لعام 2018، ويجب استبدال شعار البلد بشعار اللجنة الأولمبية الوطنية".

وقررت اللجنة الدولية الأولمبية السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في ألعاب 2018 تحت علم الأولمبياد فقط، كما قررت اللجنة الدولية الأولمبية استبعاد فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، مدى الحياة من المشاركة في الألعاب الأولمبية.