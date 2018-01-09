برشلونة في ورطة بسبب التعاقد مع كوتينيو

وقع برشلونة الإسباني في ورطة إثر تعاقده مع لاعب ليفربول ومنتخب البرازيل فيليبي كوتينيو، وفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

© REUTERS/ Reuters Staff كوتينيو يضحي من أجل برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن صفقة كوتينيو كلفت العملاق الكتالوني 120 مليون يورو بالإضافة لـ40 مليون كحوافز إضافية، ما تسبب في رفع حجم إنفاق النادي لـ312 مليون يورو، بينما كانت مبيعات النادي 286 مليون يورو، ليصبح هناك عجزا وصل لـ26 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يزيد حجم إنفاق البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية، في حال ضم قلب الدفاع ياري مينا من بالميراس مقابل 12 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة المالية في برشلونة تتثمل أيضا في تراجع أرباح التذاكر وإيرادات متحف النادي، بجانب تخوف الرعاة من الوضع السياسي والحديث الدائم عن استقلال أقليم كتالونيا المحتمل عن إسبانيا.

ويسعى رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، إلى تخفيض الديون لـ200 مليون يورو، وإذا لم ينجح فمن المتوقع أن يتم تجميد أعمال تجديد ملعب كامب نو.