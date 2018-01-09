برشلونة في ورطة بسبب التعاقد مع كوتينيو

ومن المتوقع أن يزيد حجم إنفاق البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية، في حال ضم قلب الدفاع ياري مينا من بالميراس مقابل 12 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة المالية في برشلونة تتثمل أيضا في تراجع أرباح التذاكر وإيرادات متحف النادي، بجانب تخوف الرعاة من الوضع السياسي والحديث الدائم عن استقلال أقليم كتالونيا المحتمل عن إسبانيا.
ويسعى رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، إلى تخفيض الديون لـ200 مليون يورو، وإذا لم ينجح فمن المتوقع أن يتم تجميد أعمال تجديد ملعب كامب نو.
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