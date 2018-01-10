المباريات الودية التي يخوضها منتخب السعودية استعدادا لكأس العالم

أعلن عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن برنامج "الأخضر" استعدادا لخوض منافسات كأس العالم "روسيا 2018".

© REUTERS/ DAVID GRAY بيتزي يتولى تدريب منتخب السعودية لكرة القدم

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي بجانب منتخبات روسيا ومصر وأوروغواي في المجموعة الأولى.

ووفقا لما نقله الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر "تويتر"، أكد عزت أن برنامج الفريق سيشهد خوض العديد من المباريات الودية استعدادا للمونديال.

وستكون البداية بمواجهة المنتخب العراقي في البصرة، قبل الدخول في معسكر مغلق في إسبانيا، ولعب مباراتين أمام أوكرانيا وبلجيكا.

وخلال شهر مايو سيخوض المنتخب السعودي ثلاث مباريات ودية، المباراة الأولى مع إيطاليا، والثانية مع بيرو، والختامية مع ألمانيا قبل السفر إلى روسيا.

ويبدأ المنتخب السعودي مبارياته في كأس العالم بمواجهة روسيا، 14 يونيو/ حزيران، ثم أوروغواي، في 20 من الشهر ذاته، قبل مواجهة مصر يوم 25.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.