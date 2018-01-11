بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد ونومانسيا في كأس إسبانيا

أنهى ريال مدريد مباراة إياب دور الثمانية ضد نومانسيا في كأس إسبانيا بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الملكي لدور نصف النهائي من المسابقة.

أحرز ثنائية النادي الملكي لوكاس في الدقيقتين العاشرة و59، بينما سجل ثنائية الضيوف جويلرمو في الدقيقتين 45 و82.

يذكر أن ريال مدريد أنهى مباراة الذهاب خارج ملعبه بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.