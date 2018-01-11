برشلونة يضم صفقة جديدة

© REUTERS/ ALBERT GEA برشلونة في ورطة بسبب التعاقد مع كوتينيو

وأوضح البلوجرانا انضمام اللاعب من بالميراس البرازيلي مقابل 11 مليون و800 ألف يورو، مع وجود شرط جزائي في عقد صاحب الـ23 عاما يبلغ قيمته 100 مليون يورو.

وأحرز مينا ثمانية أهداف خلال 33 مباراة شارك فيها مع بالميرانس خلال الموسم الجاري، كما أحرز ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده الذي بدأ مسيرته معه في 2016.

وبات العملاق الكتالوني يمتلك في جعبته ثلاثة قلوب دفاع هم، مينا وجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي.

ويعد ياري مينا ثاني صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، عقب ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول منذ أيام مقابل 160 مليون يورو.

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