برشلونة يضم صفقة جديدة

وأحرز مينا ثمانية أهداف خلال 33 مباراة شارك فيها مع بالميرانس خلال الموسم الجاري، كما أحرز ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده الذي بدأ مسيرته معه في 2016.
وبات العملاق الكتالوني يمتلك في جعبته ثلاثة قلوب دفاع هم، مينا وجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي.
ويعد ياري مينا ثاني صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، عقب ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول منذ أيام مقابل 160 مليون يورو.
👋 Coming soon…— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2018
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