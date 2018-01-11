لاعبو "ريال مدريد" يهيمنون على تشكيل منتخب الأفضل في 2017

كشفت نتائج تصويت أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن كريستيانو رونالدو ومعه أربعة لاعبين آخرين من نادي "ريال مدريد" هم راموس ومارسيلو وتوني كروس ولوكا مودريتش، تم اختيارهم ضمن تشكيل منتخب الأفضل في أوروبا لعام 2017.

© REUTERS/ JAVIER BARBANCHO بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد ونومانسيا في كأس إسبانيا

ووفقا لنتائج تصويت المشجعين التي نشرت على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، اختار المصوتون أيضا حارس المرمى، جيانلويجي بوفون (يوفنتوس) والمدافعان داني ألفيس (يوفنتوس/ باريس سان جيرمان) وجورجيو كيليني (يوفنتوس) ولاعبا خط الوسط كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، وإدن هازارد (تشيلسي)، وليونيل ميسي (برشلونة).

وشارك 8.7 مليون مستخدم في عملية التصويت، وحصل سيرجيو راموس على أكبر عدد من الأصوات المشجعين بواقع 588 ألف صوت.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر، قائمة من 50 لاعبا لاختيار الأفضل من بينهم.