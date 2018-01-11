مانشيني يغازل منتخب إيطاليا

وشارك مانشيني، المهاجم الموهوب حينما كان لاعبا، في 36 مباراة مع منتخب إيطاليا ولم يسبق له اللعب في كأس العالم رغم أنه كان ضمن التشكيلة التي خاضت بطولة 1990 على أرضه.
وقال المدرب، البالغ عمره 53 عاما، لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "لدي حلم هو الفوز كمدرب بشيء لم أفز به كلاعب هو كأس العالم".
وتابع مانشيني "عملت في العديد من الأندية الكبيرة وانتصرت. من الجيد تدريب المنتخب الوطني. سيكون ذلك شرفا ومصدرا للفخر. كذلك الفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم أيضا".
وأضاف مانشيني المدرب الحالي لـ"زينيت" سان بطرسبورغ الروسي، أن شكوى بعض مدربي المنتخبات من عدم رؤية اللاعبين لفترات طويلة لا تمثل له أي مشكلة.
وأتم "عملت في الملعب كلاعب ومدرب يوميا لأربعين عاما. لازلت صغيرا ويمكني العودة لتدريب الأندية بعد المنتخب".
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