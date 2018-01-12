بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 5-0

تأهل برشلونة لدور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوز ساحق 5-صفر على سيلتا فيغو، باستاد نو كامب، أمس الخميس.

© REUTERS/ JAVIER BARBANCHO بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد ونومانسيا في كأس إسبانيا

قام المدرب أرنستو بالبيردي، بوضع اللاعب الأرجنتيني ميسي وزميله لويس سواريز في التشكيلة الأساسية، التي ضمت أفضل اللاعبين، في مواجهة سيلتا بعدما تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة "رويترز"، أظهر ميسي تفاهمه الاستثنائي مع جوردي ألبا عندما حول تمريرة عرضية منخفضة من الظهير الأيسر داخل الشباك في الدقيقة 13، وبعد ذلك بلحظات تبادل تمرير الكرة مع لاعب المنتخب الإسباني ليسدد في الزاوية السفلى.

وصنع ألبا سبعة أهداف لميسي هذا الموسم بجميع المسابقات، ورد هداف برشلونة عبر العصور الجميل بتمريرة إلى زميله الاسباني، الذي وضعها داخل المرمى في الدقيقة 28 محرزا الهدف الثالث.

وزاد سواريز الفارق في الدقيقة 31 عندما استفاد من تمريرة سيئة من بيوني سيستو، ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي وأكمل ايفان راكيتيتش الخماسية بضربة رأس في الدقيقة 87.