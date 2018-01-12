صلاح يتصدر قائمة أفريقية جديدة

لايزال اللاعب المصري وأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 محمد صلاح يسرق الأضواء نتيجة للأداء العالي المستوى الذي يؤديه سواء مع ناديه الإنجليزي ليفربول أو مع المنتخب المصري.

ويعتبر صلاح من أكثر اللاعبين الأفارقة متابعة على وسائل التواصل الإجتماعي حيث يتابع الفرعون المصري حوالي 18 مليون متابع.

يتوزعون على 7.6 مليون على "فيسبوك" و 6.7 مليون على "إنستغرام" و 3.7 مليون على "تويتر".

ليتصدر قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي متقدما على عدد من اللاعبين الدوليين السابقين والحاليين، كأمثال دروغبا من ساحل العاج

والكاميروني صامويل إيتو.

ويعتبر صلاح أحد أهم أعمدة المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018، حيث يحظى بمتابعة عالمية كبيرة نتيجة للأداء الذي يقدمه مع ناديه الإنجليزي.