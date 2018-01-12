صلاح يتصدر قائمة أفريقية جديدة

ويعتبر صلاح من أكثر اللاعبين الأفارقة متابعة على وسائل التواصل الإجتماعي حيث يتابع الفرعون المصري حوالي 18 مليون متابع.
يتوزعون على 7.6 مليون على "فيسبوك" و 6.7 مليون على "إنستغرام" و 3.7 مليون على "تويتر".
ليتصدر قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي متقدما على عدد من اللاعبين الدوليين السابقين والحاليين، كأمثال دروغبا من ساحل العاج
والكاميروني صامويل إيتو.
ويعتبر صلاح أحد أهم أعمدة المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018، حيث يحظى بمتابعة عالمية كبيرة نتيجة للأداء الذي يقدمه مع ناديه الإنجليزي.
من هو لاعب كرة القدم الأفريقي الأكثر شعبية على وسائل التواصل الإجتماعي؟— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ١٠ يناير، ٢٠١٨
المصري 🇪🇬 محمد صلاح!
إجمالي 18.107.322 مليون متابع 😯@22mosalah 👌♥️ pic.twitter.com/TiZsJHlpai
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