هازارد يوافق على تمديد عقده مع تشيلسي بشرط

صرح اللاعب البلجيكي ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد أنه سيقوم بتوقيع عقد جديد مع النادي اللندني بشرط واحد.

© REUTERS/ DYLAN MARTINEZ تشيلسي يهدر الفرص ويتعادل سلبيا مع أرسنال في كأس الرابطة

هازارد وفي تصريحات حول إمكانية تمديد عقده مع البلوز والذي ينتهي بحلول 2020، قال: "دعونا أولا نرى إن كان كورتوا سيمدد عقده".

ليتابع قائلا:" سأوقع عقدا جديدا مع تشيلسي، لكن فليفعل كورتوا ذلك أولا، ثم سأوقع".

في إشارة إلى زميله في المنتخب البلجيكي وحارس نادي تشيلسي تيبو كورتوا، حسبما نقل موقع "سبورت رو".

يذكر بأن اللاعبين هما تحت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الطامعة بخدماتهما، وعلى رأسها النادي الملكي ريال مدريد.