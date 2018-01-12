رد "محير" من صلاح عن أنباء رحيله إلى ريال مدريد

ومن جانبه، قال موقع "مترو" البريطاني، إن تغريدة، تحتوي على تلميحات عديدة، فهو لم ينف ولم يؤكد تلك التقارير، بل اكتفى بعدم الرد، ما قد يوحي للبعض، أنه قد يكون يفكر في عرض النادي الملكي.
لكن أشارت إلى أن احتماليات إتمام صفقة الانتقال، باتت صعبة، عقب رحيل زميله في الفريق الإنجليزي، فيليب كوتينيو، إلى برشلونة الإسباني في صفقة قياسية.
فيه اخبار غلط كتييييره نزلت النهارده بس ماشي مش هعلق 👊🏼— Mohamed Salah (@22mosalah) January 11, 2018
كما أن مدرب الريدز، يورغن كلوب، متمسك بتواجد صلاح مع الفريق، خاصة بعد الأداء المتميز الذي قدمه اللاعب.
وسجل اللاعب المصري، نحو 17 هدفا مع الريدز، في 22 مباراة لعبها في البريمر ليغ في واحدة من أقوى انطلاقات أي لاعب في ليفربول، خلال السنوات الماضية.
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