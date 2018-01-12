رد "محير" من صلاح عن أنباء رحيله إلى ريال مدريد

قدم جناح منتخب مصر، وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ردا قاطعا على الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية، حول رحيله إلى "ريال مدريد" الإسباني.

© REUTERS/ PHIL NOBLE شاهد... محمد صلاح ينشر صورا مع كوتينيو ويوجه له رسالة

ونشر محمد صلاح تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، رد فيها على كافة التقارير المتداولة، قائلا، إن أخبار عديدة يتم تداولها عنه مليئة بالأخطاء، وأنه لا يرغب في التعليق عليها.

ومن جانبه، قال موقع "مترو" البريطاني، إن تغريدة، تحتوي على تلميحات عديدة، فهو لم ينف ولم يؤكد تلك التقارير، بل اكتفى بعدم الرد، ما قد يوحي للبعض، أنه قد يكون يفكر في عرض النادي الملكي.

لكن أشارت إلى أن احتماليات إتمام صفقة الانتقال، باتت صعبة، عقب رحيل زميله في الفريق الإنجليزي، فيليب كوتينيو، إلى برشلونة الإسباني في صفقة قياسية.

فيه اخبار غلط كتييييره نزلت النهارده بس ماشي مش هعلق 👊🏼 — Mohamed Salah (@22mosalah) January 11, 2018

كما أن مدرب الريدز، يورغن كلوب، متمسك بتواجد صلاح مع الفريق، خاصة بعد الأداء المتميز الذي قدمه اللاعب.

وسجل اللاعب المصري، نحو 17 هدفا مع الريدز، في 22 مباراة لعبها في البريمر ليغ في واحدة من أقوى انطلاقات أي لاعب في ليفربول، خلال السنوات الماضية.