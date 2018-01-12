هكذا رد أمير سعودي على عمرو أديب بشأن الأهلي المصري

وكتب أديب على صفحته الشخصية بموقع تويتر اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني:" تشعر أن الأهلى ياخذ البطولات بالأمر المباشر يعنى لو ماكنوش سافروا العين كان الكأس حيتبعتلهم على الجبلاية، مبروك الأهلى على السوبر".

​ورد تركي آل شيخ على تغريدة عمرو أديب قائلا:"من نارك".

​ومعروف عن الإعلامي المصري عمرو أديب تشجيعه للزمالك، أما الأمير تركي آل شيخ فهو يشجع الأهلي المصري.

وفاز الأهلي اليوم بلقب السوبر المصري، وذلك في مباراة جمعت بينه فريق المصري البورسعيدي، وأحرز الأهلي هدفه الوحيد في الدقيقة 100 من زمن المباراة.

وأقيمت مباراة السوبر المصري بدولة الإمارات.