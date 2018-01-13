بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونيخ وليفركوزن 3-1

فاز بايرن ميونيخ على مضيفه باير ليفركوزن، بنيجة 3-1، لينهي مسيرة من 12 مباراة متتالية دون هزيمة لمنافسه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ويوسع الفارق مع أقرب مطارديه على الصدارة إلى 14 نقطة مع استئناف المسابقة بعد انتهاء العطلة الشتوية.

هز خابي مارتينيز وفرانك ريبري الشباك في كل شوط قبل أن يقلص كيفن فولاند الفارق للفريق صاحب الضيافة لترتفع الإثارة، بحسب "رويترز".

وأحبط بايرن محاولة منافسه لإدراك التعادل بهدف جيمس رودريجيز من ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع العملاق البافاري رصيده إلى 44 نقطة.

وسدد دومينيك كور رأسية في الدقيقة 18 حادت عن المرمى، لكنها كانت أخطر فرصهم قبل أن يبدأ بايرن في السيطرة تدريجيا على اللقاء.

وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 32 عندما سدد مارتينيز من مسافة قريبة، بعدما أخفق ليفركوزن في تشتيت ضربة رأس من أرتورو فيدال.

وأضاف ريبري، الساعي لتجديد تعاقده مع بايرن، الهدف الثاني بعد مرور ساعة بعدما راوغ لاعبين اثنين ليهز الشباك من تسديدة منخفضة.