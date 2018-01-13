بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونيخ وليفركوزن 3-1

وأحبط بايرن محاولة منافسه لإدراك التعادل بهدف جيمس رودريجيز من ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع العملاق البافاري رصيده إلى 44 نقطة.
وسدد دومينيك كور رأسية في الدقيقة 18 حادت عن المرمى، لكنها كانت أخطر فرصهم قبل أن يبدأ بايرن في السيطرة تدريجيا على اللقاء.
وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 32 عندما سدد مارتينيز من مسافة قريبة، بعدما أخفق ليفركوزن في تشتيت ضربة رأس من أرتورو فيدال.
وأضاف ريبري، الساعي لتجديد تعاقده مع بايرن، الهدف الثاني بعد مرور ساعة بعدما راوغ لاعبين اثنين ليهز الشباك من تسديدة منخفضة.
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