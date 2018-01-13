عائلة صغيرة تقف أمام أحلام تشيلسي في بناء ملعب جديد

يرغب نادي تشيلسي اللندني بالعمل على بناء ملعب جديد للنادي و بخاصة بعد حصوله على رخصة البناء في العام الماضي، بعد موافقة عمدة لندن.

© REUTERS/ DYLAN MARTINEZ هازارد يوافق على تمديد عقده مع تشيلسي بشرط

النادي اللندني و الذي يملكها الروسي رومان أبراموفيتش كان قد رصد ميزانية للاستاد الجديد و بتكلفة وصلت الى حوالي مليار جنيه إسترليني.

حيث وضعت خطة لإنهاء أعمال البناء في عام 2024 و ستصل الطاقة الإستيعابية للملعب لحوالي 60 ألف متفرج، مع العلم أن الملعب يتسع في الوقت الحالي لحوالي 41 ألف متفرج.

الى أن أحلام و مخططات مسؤولي النادي اللندني اصطدمت بعائلة كروسويت الصغيرة و المكونة من أربعة أفراد و يعيشون بجوار الملعب، حسبما نقل موقع "سبورت رو".

وكانت الأسرة قد تقدمت في وقت سابق من العام الماضي بدعوة قضائية ضد بناء الملعب الجديد، بحجة أن المدرجات ستحجب ضوء الشمس عن منزلهم الصغير

لتكسب العائلة الدعوة لصالحها في أيار/مايو 2017 و لتتوقف مخططات البناء.

ليقدم مسؤولو النادي عرضا بقيمة 50 ألف جنيه لتغطية مصاريفهم على الدعوة بالإضافة لمبلغ يعتبر كتعويض في حال تخلوا عن الدعوة و الذي من المتوقع أن يصل لأكثر من مليون جنيه.

ولكن لاتزال الأسرة ترفض جميع العروض و تصر على مطلبها والذي يعرف "الحق في الضوء".