مسؤول سعودي يمنح الأهلي مكافأة ضخمة عقب التتويج بالسوبر

وتم تعيين رئيس هيئة الرياضة السعودية، رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، عقب أيام من فوز محمود الخطيب برئاسة النادي.
وكانت العديد من المصادر الصحفية قد كشفت عن اتفاق بين آل الشيخ والخطيب بشأن ضم صفقة عالمية للفريق الأحمر.
يذكر أن الأهلي فاز بلقب السوبر للمرة العاشرة في تاريخه.
معالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي يهدي النادي 2 مليون جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري. 👏🏆👏@Turki_alalshikh pic.twitter.com/Y7Tzc783YA— Al Ahly SC (@AlAhly) January 13, 2018
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