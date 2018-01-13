مسؤول سعودي يمنح الأهلي مكافأة ضخمة عقب التتويج بالسوبر

أعلن النادي الأهلي المصري عن تلقيه مكافأة من جانب رئيسه الشرفي ورئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عقب الفوز بالسوبر على حساب المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH هكذا رد مسؤول سعودي على عمرو أديب بشأن الأهلي المصري

وأعلن المارد الأحمر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي يهدي النادي مليوني جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري.

وتم تعيين رئيس هيئة الرياضة السعودية، رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، عقب أيام من فوز محمود الخطيب برئاسة النادي.

وكانت العديد من المصادر الصحفية قد كشفت عن اتفاق بين آل الشيخ والخطيب بشأن ضم صفقة عالمية للفريق الأحمر.

يذكر أن الأهلي فاز بلقب السوبر للمرة العاشرة في تاريخه.

معالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي يهدي النادي 2 مليون جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري. 👏🏆👏@Turki_alalshikh pic.twitter.com/Y7Tzc783YA — Al Ahly SC (@AlAhly) January 13, 2018

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