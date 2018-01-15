بالفيديو... جماهير ليفربول تغني "بعنا كوتينيو ولكن لدينا صلاح"

أعربت جماهير نادي ليفربوا الإنجليزي عن سعادتها الكبيرة بعد فوز فريقها على مانشيستر سيتي بنتيجة 4-3 ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

© REUTERS/ CARL RECINE بالفيديو... هدف محمد صلاح العالمي يزين أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز أوقف ليفربول قطار الفوز لمانشيستر سيتي وألحق به أول هزيمة هذا الموسم في جميع البطولات.

وبعد نهاية المباراة نشر موقع "FIFA.com" عربي، مقطع فيديو لجماهير ليفربول وهم يحتفلون بالفوز ويتغنون باللاعبين، بوصلة غناء رددوا فيها عبارة "بعنا كوتينيو، لكن لدينا صلاح، ماني ماني وبوبي فيرمينيو".

وشارك النجم المصري محمد صلاح وأحرز الهدف الرابع لفريقه بشكل رائع عبر عن المستوى المتميز والاستثنائي الذي يقدمه مع فريقه هذا الموسم.