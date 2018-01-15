بالفيديو... جماهير ليفربول تغني "بعنا كوتينيو ولكن لدينا صلاح"

وبعد نهاية المباراة نشر موقع "FIFA.com" عربي، مقطع فيديو لجماهير ليفربول وهم يحتفلون بالفوز ويتغنون باللاعبين، بوصلة غناء رددوا فيها عبارة "بعنا كوتينيو، لكن لدينا صلاح، ماني ماني وبوبي فيرمينيو".
وشارك النجم المصري محمد صلاح وأحرز الهدف الرابع لفريقه بشكل رائع عبر عن المستوى المتميز والاستثنائي الذي يقدمه مع فريقه هذا الموسم.
"بعنا كوتينيو… لكن لدينا صلاح، ماني ماني وبوبي فيرمينيو" 🎶🎵🎤@SoccerAM video by— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) January 14, 2018
pic.twitter.com/hoIjj26LJf
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