أكثر من 3 ملايين طلب لشراء تذاكر "مونديال-2018" في روسيا

© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI "الفيفا" تعلن موعد بدء المرحلة الثانية لبيع تذاكر كأس العالم

وأشار الاتحاد في بيان أنه منذ انطلاق المرحلة الحالية من المبيعات، يوم 5 كانون الأول/ديسمبر، تم تلقي 3 ملايين و 141 ألفا و141ً طلبا، موضحة أن الفترة الأولى من المرحلة الثانية ستنتهي يوم 31 كانون/ يناير الجاري.

ويذكر أنه في إطار هذه الفترة يحق للمشجعين تقديم طلبات لشراء التذاكر لجميع المباريات الافتتاحية والنهائية، فضلا عن تقديم طلبات للمشاركة في برامح أخرى باستخدام التذاكر، وفي حال زادت طلبات شراء التذاكر عن عدد المقاعد، فسيتم توزيع التذاكر وفقا لنظام القرعة.

أما الفترة الثانية من المرحلة الثانية فتجري من 13 آذار /مارس إلى 3 نيسان/أبريل، وفي هذه الفترة سيتم بيع التذاكر غير الموزعة خلال فترات سابقة، وذلك بنظام الوقت الحقيقي، "بالدور الحي" ، من خلال موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن نهائيات بطولة كأس العالم للعام 2018، ستجري في روسيا، وللمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، في الفترة بين 14 حزيران/يونيو و 15 تموز/يوليو 2018. وتستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرة في 11 مدينة روسية، هي بالإضافة للعاصمة موسكو: سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على الدون.